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Итагуи Дитайрес - Насьонал

Чемпионат Колумбии - 16 октября 2020

Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Итагуи Дитайрес – Насьонал на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 02:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Francesco Stifano или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Итагуи Дитайрес и Насьонал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Итагуи Дитайрес и Насьонал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

