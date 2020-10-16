Итагуи Дитайрес
    -
    2:05
    16.10.20
    Estadio Alberto Grisales
    Насьонал
      Чемпионат Колумбии • Тур 14
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Итагуи Дитайрес - Насьонал
      Чемпионат Колумбии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Итагуи Дитайрес – Насьонал на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 02:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Francesco Stifano или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Итагуи Дитайрес и Насьонал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Итагуи Дитайрес и Насьонал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет