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Ла Экидад - Онсе Кальдас

Чемпионат Колумбии - 10 октября 2020

Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Ла Экидад – Онсе Кальдас на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Alexis García или Hubert Bodhert? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ла Экидад и Онсе Кальдас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ла Экидад и Онсе Кальдас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

