У экс-футболиста сборной Колумбии изнасиловали корову

Нападающий «Палмейраса» и экс-игрок сборной Колумбии Мигель Борха, выступающий за «Хуниор» на правах аренды, рассказал о неприятном инциденте, который произошел на его ферме.

«Какие-то парни несколько дней назад изнасиловали мою корову и оставили ее лежать на земле. Я верю в бога и молюсь за ее выздоровление. И надеюсь, что бог накажет этих людей», – цитирует 27-летнего футболиста The Sun.

Сообщается, что животное было изнасиловано группой молодых людей, которые употребляют наркотики и «чувствуют себя королями региона».

После введения карантина из-за коронавируса в Колумбии обострилась криминогенная ситуация.

С 2013 года по 2014-й Борха выступал за итальянский «Ливорно».

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