Ведущий колумбийской версии спортивного телеканала ESPN Карлос Ордус получил страшные травмы в прямом эфире.

На Ордуса в студии упала одна из отлетевших декораций. Журналиста прижало к столу, коллеги со страхом отреагировали на инцидент, но получили команду в ухо, что нужно продолжать работу. За кадром слышно, как остальные говорят Карлосу: «Спокойно, спокойно». Модератор шоу спустя 15 секунд после этого случая собрался и увел эфир на рекламную паузу.

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Но затем Карлос Ордус записал видео с объяснениями и выложил его в твиттер. «Я должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента прошлым вечером, что со мной все хорошо. Слава богу, после медицинского осмотра и обследования врачи не нашли ничего серьезного – только синяк и шишка на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился», – затвитил Ордус.

Латиноамериканский филиал ESPN существует с 1989 года.

Кабельная и спутниковая сеть ESPN Latin America делится на два фида – северный (принимает в Мексике, Доминикане и Центральной Америке) и южный (доступен в Аргентине, Чили, Колумбии и других странах).

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