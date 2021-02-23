Полузащитник гватемальского клуба «Батанекос» Росбин Рамос попытался обмануть судью во время матча против «Депортиво Сан-Лоренцо». Пока футболисты обеих команд спорили с арбитром, 22-летний венесуэлец поднял предмет, брошенный на поле болельщиком, ударил себя им по лицу и рухнул на газон – так Рамос сделал вид, что бросок фаната достиг цели.

Обман не удался, так как никто не видел момента броска. Игроки «Депортиво» подошли к Рамосу и велели ему встать, но судья не показал игроку карточку за симуляцию. Теперь его накажет дисциплинарный орган Гватемалы уже после игры, сообщает Football24.