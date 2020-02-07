Переход 22-летнего полузащитника Никиты Солодченко в никарагуанский «Депортиво Вальтер Ферретти» – один из самых необычных трансферов русского футбола. О парне было известно только то, что последние несколько лет он играл в низших испанских дивизионах. Eurosport.ru поговорил с Никитой и узнал, зачем он отправился на другой материк.

Футбол в Никарагуа, невыносимая жара, жизнь в бедной стране

– Что ты вообще знал о Никарагуа до того, как поступило предложение от местного «Депортиво»?

– Почти ничего не знал. На самом деле только посмотрел «Орел и решка» и все. Только когда уже в страну приехал, начал понимать, что да как. А так из передачи только общие черты узнал.

– Первая мысль, когда поступил такой оффер?

– Надо ехать, потому нужно уже играть на другом уровне.

– Долго решался?

– Нисколько. Первый раз я узнал о варианте с Никарагуа в ноябре. Я сразу сказал, что поеду, если надо. Потом решался вопрос, в какую команду – «Дирианген» или вот «Депортиво». В итоге мне сказали, что едешь, и все.

– Как это все получилось? Клубы на тебя выходили или агент помогал?

– Это отдельная история, как появился человек, который мне помогает. Он испанец, не работает агентом – просто мы с ним в очень хороших отношениях. Он помогал с документами с Испании, плюс у него есть определенные контакты – так и устроил сюда.

– Были ли у тебя какие-то еще предложения? Может, из Европы или каких-то еще стран.

– Знаю, что вроде Панама еще была. Слышал, что из Турции – второй или третий дивизион, но точно сказать не могу. Ну и вот две команды из Никарагуа, из которых в итоге и был выбор.

– Никарагуанский футбол – что это вообще такое? Уверен, что никто из читателей вообще не представляет уровень лиги. Если сравнивать с Россией: это ФНЛ, второй дивизион или ЛФЛ?

– Думаю, что между командами из середины ФНЛ и второго дивизиона. Здесь силовой футбол, много контактной борьбы, много остановок из-за этого, много кого уносят с поля. Когда я в ноябре первый раз смотрел игру чемпионата Никарагуа, там человек пять на носилках унесли.

Стадион в Манагуа во время матча сборной НикарагуаGetty Images

– Твоя команда, насколько понимаю, одна из сильнейших в стране?

– Не вдавался в подробности последнего чемпионата, знаю, что Апертуру выиграла другая команда. Здесь есть четверка сильных клубов: «Реал Эстели», «Дирианген», «Вальтер Ферретти», где я играю, и «Манагуа». Они борются всегда за чемпионство.

– Какие здесь условия для игры в футбол: стадионы, тренировочные базы? Что с болельщиками?

– Пока много сказать не могу, в чемпионате прошло три игры, я сыграл только в одной, потому что ждал документы. Поля, конечно, похуже чем в той же Испании. Здесь много натуральных полей, но из-за того, что очень жарко и нет влажности, за ними тяжело ухаживать.

Мы в Манагуа (столица Никарагуа – Eurosport.ru) играем на центральном стадионе, где проводит матчи сборная страны. Там оно искусственное, за ним хорошо ухаживают. На этом стадионе играем мы и «Манагуа».

Болельщиков для их футбола достаточно много. Говорят, что больше всего приходит людей, когда играешь в каком-нибудь небольшом городе или деревне. Здесь, насколько понимаю, больше развит бейсбол.

– Примерно сколько зрителей посещает игры?

– На наш матч пришло около тысячи. Может, чуть больше. Центральная трибуна всегда почти пустая – человек 30-35. А вот по бокам больше всего болельщиков. Там сектора, ряда четыре, наверное. Вот одна сторона постоянно забита, на другой больше половины занято.

– Никарагуа – довольно бедная страна, ощущаешь ли ты это? В каких условиях живешь?

– Мой клуб считается командой полицейских, как у нас «Динамо». Мы живем... они называют это отелем, по-русски можно назвать общежитием, наверное. Здесь живут неместные игроки, которым клуб снимает квартиры – нас таких человек пять-шесть. Плюс живут полицейские.

Страна видно, что бедная. Люди работают на дорогах, кто машины моет, когда они останавливаются, кто что-то продает. В каждом доме можно купить натуральные соки – в общем, зарабатывают, кто как может.

Вне Манагуа я еще не был, не могу сказать, как там жизнь отличается.

– Ты рассказал об иностранцах – откуда они? Много ли европейцев играет?

– Европеец, по-моему, один – в «Манагуа» играет испанец. В моей команде один парень из Аргентины, один бразилец, но он будет получать гражданство – живет здесь пять лет, у него уже тут вся семья. Два парня из Колумбии и вот я.

– Кто-то из них засветился в более-менее серьезных лигах?

– Знаю, что аргентинец играл в молодости в высшей лиге своей страны, защитник-колумбиец году в 2009-м выступал во второй лиге, по-моему. Про другие команды я не знаю.

– Какое самое сильное впечатление от первых недель в Никарагуа?

Очень жарко здесь. Я приехал сюда 2 января – 31 декабря вылетел и вот два дня добирался. Когда мы сыграли первый товарищеский матч, я ног не ощущал. Очень пекло. Сейчас 32-33 градуса, но здесь это время считается как зима – прохладно. В марте-апреле будет жарче.

Еще удивило, насколько здесь грязно и пыльно. Когда едешь в машине или на автобусе, пыль лезет в глаза. Но со временем привыкаешь. Я месяц живу здесь и уже ничего этого не замечаю.

– Как тебя приняли в команде? В том плане, что не только ты попал в экзотику, но для них ты также экзотика.

– Я общаюсь со всеми по чуть-чуть. Тут нет такого, что иностранцы больше дружат с иностранцами, а местные – с местными. Здесь все держатся вместе, очень хорошая атмосфера. То есть все удивились, что русский приехал, первое время были шутки.

– Какие?

– В основном про погоду, как мне здесь ощущается.

– Видел, как один из латиноамериканских сайтов отреагировал на твой переход? Там был заголовок «Для обеспечения водкой!». Были шутки про это?

– Да, слышал, хотя здесь мы стараемся не читать, что пишут. Но мне несколько раз показывали: смотри, мол, про тебя написали. А шуток на эту тему не было. Иностранцы спрашивали несколько раз насчет водки и всего этого, но не шутили.

" Познакомился тут с одним парнем, учится в Москве в Академии МВД. Вот сейчас он опять уехал в Россию на учебу. На автобусах некоторых есть наклейки, на которых написано «Россия и Никарагуа». Много машин русских – семерки, десятки, 12-е. Так что чуть-чуть вспомнил родину. "

– Ты чувствуешь какое-то особое внимание как к первому русскому игроку?

– Есть такое. На стадион, когда приезжаем перед игрой, стараются что-то спросить, имя мое крикнуть. Я уже когда приехал, узнал, что у России с Никарагуа довольно хорошие политические отношения (Никарагуа – одна из пяти стран, которые официально признали присоединение Крыма к России – Eurosport.ru). Многие бывали в нашей стране из старшего поколения и не только.

Например, я познакомился тут с одним парнем, учится в Москве в Академии МВД. Вот сейчас он опять уехал в Россию на учебу. На автобусах некоторых есть наклейки, на которых написано «Россия и Никарагуа». Много машин русских – семерки, десятки, 12-е. Так что чуть-чуть вспомнил родину, ахах.

Да, еще из непривычного: на улице часто бросают взгляды, потому что кожа белая. Сейчас- то еще я немного загорел, но все равно видно, что я неместный.

– Ты уже упомянул, что провел первую игру – как впечатления?

– Я вышел уже в конце матча, мы выигрывали 4:1, у нас игра уже не очень шла. Но почувствовал, что такое выходить против команды из первой лиги. Ощущения приятные после игры, все поздравили с дебютом. Должны налысо по идее постричь – тут такая традиция есть после дебюта, но пока не дошло до этого.

– Может, так легче будет на жаре.

– Ахах, возможно, хотя может и солнце ударить. На тренировке уже в восемь утра очень жарко. Солнце выходит очень рано, уже в шесть утра светлеет, все едут на работу.

– То есть тренировки только утром?

– Да, вечером те, кто хотят, могут позаниматься в зале.

Переезд из Краснодара в Испанию, проблемы с документами, низшие лиги

– Пишут, что у тебя двойное гражданство: российское и испанское. Это так?

– Нет, кто-то сказал, и с этого момента пошло – у меня есть статус резидента в Испании, получил в прошлом году. Гражданство у меня только русское.

– А знание языка у тебя появилось, когда уже играл в Испании?

– В подростковом возрасте потихоньку начинал учить испанский: смотрел «Полиглота», понравилось, стал потихоньку практиковать. Но, когда первый раз приехал, особо это мне не помогло: не понимал, что говорят, совсем все по-другому было.

– Давай вернемся назад в Россию. Расскажи, как ты начинал в футболе? Насколько знаю, ты пять лет был в интернате «Кубани», но у клуба уже тогда были откровенно не лучшие времена.

– Я родился в Краснодаре. В пять лет мама отвела в району футбольную школу. Потом пошел заниматься на стадион «Кубань», потом была опять СДЮШОР и в 12 лет я попал в интернат ФК «Кубань». Там все было стандартно – днем тренировки, вечером учеба, на выходных игры. Я, когда мало играл, гонял за другие команды, потому что была нужна практика.

Никита СолодченкоEurosport

В 17 лет закончился 11-й класс в интернате, в молодежку меня никто не звал. Я тренировался, играл везде, куда звали. Через полгода, в феврале 2016-го, уже поехал в Испанию.

– Ты целенаправленно хотел уехать туда? Предложений из ФНЛ или ПФЛ, не было?

– Нет, предложений не было. Просто уже надо было на что-то решаться, и тут появился вариант с Испанией.

– Как он появился?

– Был один агент, я его в интернете нашел или меня познакомили – уже не помню. Он сказал: «Отправь мне свое видео, я посмотрю, что можно сделать». Скинул, через какое-то время он пишет: «Приезжай в Марбелью, я договорился, будешь тренироваться с молодежкой, там посмотрим».

Приехал в феврале, а у них сезон до марта примерно. Они играли в высшей лиге молодежного первенства на тот момент – там другая система, чем в России. Начал тренироваться. Марбелья – место, куда приезжает много иностранных команд на сборы, мы играли много матчей с ними.

– Для российских футболистов в принципе не очень типично уезжать за границу. Ты же уехал тинейджером. Когда у тебя появились первые мысли об этом?

– У меня с детства было желание уехать куда-то из России, не знаю почему. Передачи разные смотрел. Решил, что если возможность будет – обязательно поеду.

– Ты уезжал в Испанию ради какой цели?

– Хотел стать профессионалом, выйти на определенный уровень. Было неважно: Испания или не Испания. Просто получилось туда.

– Ты был там три года. Расскажи, за какие клубы ты поиграл?

– После тренировок с «Марбельей» нужно было решать: или ехать домой, или как-то устраиваться там. Я познакомился с русскоговорящими ребятами, в «Марбелье» играл мой теперь уже друг. Его отец предложил мне остаться у них. Я остался.

Мне предложили пойти в команду шестого дивизиона «Джове Эспаньол». Вернее клуб как раз в том году выпал в пятый дивизион, но я играл во второй команде в шестой лиге. Отыграл год, старался попасть повыше – в третий-четвертый дивизион. Контактов у меня не было, друг помогал мне с агентами.

В итоге начал тренироваться с командой четвертой лиги, но из-за документов не получилось с ними – не было разрешения на работу. Сезон-2017/18 я просто тренировался, по сути, год я пропустил – играл только товарищеские матчи, искал возможности попасть куда-то.

На следующий сезон я устроился в клуб «Виллена», опять попал во вторую команду в шестую лигу, забивал, меня оставили. Поиграл там месяца два или три, потому что опять появился вариант с четвертым дивизионом, но агент вновь не смог насчет документов договориться.

В декабре 2018-го я уже просто не знал, что делать – все упиралось в бумаги. Чтобы все оформить, нужно было получить большой профессиональный контракт – клубы столько не предлагали. Приходилось вот так скитаться.

– И как решился с документами вопрос?

– Моя девушка предложила зарегистрироваться на сайте для поиска команды. Мне написал один аргентинец, который сказал, что у него есть знакомый, который помогает игрокам в таких ситуациях – это как раз тот испанец, который сейчас ведет мои дела. Я с ним связался, объяснил ситуацию, и мы начали работать над тем, чтобы я стал резидентом.

В январе 2019-го я поехал в Кадис, начал тренироваться с командой четвертой лиги, играл товарняки в том числе с командой из китайской Суперлиги. Тому человеку все понравилось, он сказал, что будет мне помогать. Но уже трансферное окно закрылось, поэтому тот сезон я доигрывал в седьмой лиге – команде «Прадо дель Рей». К лету мне сделали документы. Я подписал контракт с одним агентом – он меня отправлял на турниры. Один из них, Кубок Федерации, там играют команды Сегунды B (третий-четвертый дивизион), поиграл, забил гол, но в итоге команда выбрала не меня, а испанца.

Стали думать, что дальше. Я уже был готов хоть куда, не только в Испании, здесь я уже наездился. Я хотел играть, уже много времени потерял. Так и появился вариант с Никарагуа.

– Низшие лиги Испании: как сильно отличается там футбол от русского подземелья?

– Все очень организованно, много хороших игроков, которые или просто не хотят напрягаться и идти куда-то выше или какие-то еще причины. У каждой команды есть свое хотя бы искусственное поле.

– А в тренировочном процессе есть разница, тот же упор на технику?

– Да, здесь техничный футбол. Зависит, конечно, от команды, но в целом такой упор действительно есть. Почти все тренировки – с мячом, тактику хорошо объясняют. Есть чему научиться там.

– Ты получал в испанских клубах зарплату?

– В основном, нет. В последней команде мне выдали жилье, продукты привозили раз в две-три недели.

– И на что же ты жил?

– Подрабатывал. Иногда ходил на стройку, помогал мусор строительный разгружать, ну и родители присылали, конечно. Последний год еще и девушка помогала, она работает – мы с ней уже два года почти вместе.

А так вот на стройке, где-то что-то помочь, мебель вынести – русских же там много.

«Виллена»Eurosport

– С кем из известных игроков ты пересекался в Испании? Ты, например, говорил выше про китайские клубы – против кого-то из известных футболистов выходил?

– Мы играли против «Шэньчжэня» – их тренировал испанец, который работал в мадридском «Реале» (Хуан Рамон Лопес Каро – Eurosport.ru), но там суперзвезд вроде не было, хотя иностранцы имелись. Понравилось против них играть, неплохая команда, технически и тактически хорошо обучены.

А, еще пересекался в «Марбелье» и чуть-чуть общался вне поля с сербом Ранко Деспотовичем, он играл в Примере, в Японии, Австралии – хорошая карьера, я считаю.

– По сути, у тебя так и не получилось в Испании из-за бюрократии, так?

– В общем-то, да. В это все упиралось.

– Ты спускался по дивизионам все ниже. Потом вообще остался без клуба. Психологически насколько это давит?

– Морально тяжело было, конечно. Когда не играешь долго, возникают мысли закончить это все. Но я старался поддерживать форму, тренировался, чтобы к январю подойти в полной готовности.

– Можешь назвать, что отличает испанского футболиста от российского?

– Они более спокойные, нет напряженной атмосферы – в раздевалке, на тренировке, в автобусе даже после проигранных матчей. Да, тренер мог что-то сказать, но всегда есть эмоциональная расслабленность. Но при этом, когда они что-то делают, то делают хорошо.

Быт в Никарагуа, зарплаты футболистов, цели на будущее

– Ты переехал в Никарагуа с девушкой?

– Нет, она осталась в Испании. Мы решили, что пока лучше так, а летом уже решим.

– Вы уже в Испании познакомились?

– Да, мне нужно было переезжать в другую квартиру. Переехал к другу, а он сдавал комнаты. И вот она приехала на море вместе с мамой отдыхать – так все и началось.

– Кто она по профессии?

– Графический дизайнер.

Никита Солодченко с девушкойEurosport

– Раз ты пока в одиночку живешь, насколько тяжело здесь в быту?

– Быт отличается, да. Уже говорил – здесь очень рано встают. Уже в 5:30 приходят уборщицы, те, кто готовят, машины начинают активно ездить. На тренировки нас забирают в семь утра. Первое время было тяжело привыкнуть. Я в Испании ложился спать где-то в 23:00, здесь же я уже в 21-22 стараюсь засыпать.

В плане еды тоже много необычных продуктов – например, тут любят готовить жареный банан, что-то такое экзотическое. Но за первые недели уже привык.

– А есть что-то, к чему ты до сих пор не можешь привыкнуть?

– Думаю, что к солнцу. Хотя сейчас уже тоже не замечаю его. Но первые недели чувствовал, что солнце будто давит. Думал, что это проблемы с физикой, но потом понял, что просто слишком жарко.

Когда играли товарищеские матчи с командами из второго дивизиона, обратил внимание на поля. Они натуральные, но очень неровные. Трава есть, но все равно после Испании тяжело привыкнуть.

" Я приехал без имени, просто тренер увидел мое видео, и вот позвали. Когда ехал сюда, про деньги даже не спрашивал. Моя первая задача – набраться опыта. Возможно, я один из самых низкооплачиваемых футболистов здесь, получаю как молодые игроки. "

– Как тут с безопасностью? Про разгул преступности здесь – это стереотип?

– Возможно, это и правда, хотя меня уверяют, что нет. Полиция здесь стоит на каждом шагу, причем с оружием.

– Но разговорный язык, как я понимаю, у тебя в совершенстве?

– Вообще да. Я же учил язык сам, потом ходил в бесплатную школу в Испании – год ходил. Так что понимаю, о чем говорят местные, хотя все равно здесь свой диалект, некоторые слова по-другому звучат.

– Сколько получает футболист в Никарагуа?

– Зависит от команды. Есть, например, «Реал Эстели» – это как у нас «Зенит», у них хорошие финансы. Они платят где-то 6 тысяч долларов в месяц. В других командах 2-3 тысячи.

– Ну а сколько у тебя?

– Скажу так, в деньгах я здесь не выигрываю. Я приехал без имени, просто тренер увидел мое видео, и вот позвали. Я, когда ехал сюда, про деньги даже не спрашивал. Моя первая задача – набраться опыта. Возможно, я один из самых низкооплачиваемых футболистов здесь, получаю как молодые игроки.

– То есть меньше, чем 2-3 тысячи, о которых ты говорил?

– Да, конечно. Я понимаю, что мне пока не за что платить такие деньги.

– Давай честно, ты считаешь – это шаг вперед для тебя?

– Конечно. Как-никак, это первая лига, какая бы она ни была, здесь играют профессионалы. Некоторые игроки вызываются в сборные. Я снова вспоминаю, как и что нужно делать в футбольном плане. Это очень хороший опыт.

– Но ты же понимаешь, что для очень многих людей твой переход выглядит как «парень закончил с большим футболом». Что ты им можешь сказать?

– Никто ведь не знает ситуации. Когда я сюда переезжал, то знал, зачем еду. Здесь тоже было много вопросов: откуда я приехал, зачем вообще нужен клубу. Я на это внимания не обращаю. Нужно больше работать, прибавлять.

– Планируешь тут играть долго или постараешься как можно быстрее вернуться в Европу или Россию?

– Я не загадываю, пока хочу развиваться здесь. Если летом будут предложения из Европы – буду смотреть. Но конечно, хочется расти, а не оставаться здесь на несколько лет. Насчет России – желания вернуться пока нет. Уже четыре года там не был, пока хочется строить карьеру в других странах. Испания? Не знаю, не хочется идти в четвертый дивизион.

– Какая у тебя мечта? Кем бы ты хотел себя видеть к тридцатнику, чтобы мог сказать: это крутая карьера, я доволен собой.

– Конечно, все мечтают Лигу чемпионов выиграть, понятное дело. Я хочу играть в высшей лиге, помогать командам достигать каких-то результатов, чтобы люди сказали – он отдавался на поле и все делал ради команды.

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