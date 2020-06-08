Сан Карлос
    -
    3:00
    08.06.20
    Estadio Carlos Ugalde Álvarez
    Эредиано
      Чемпионат Коста-Рики • Clausura - Day 21
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сан Карлос - Эредиано
      Чемпионат Коста-Рики - 8 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Коста-Рики. Следите за матчем Сан Карлос – Эредиано на Eurosport.ru! 8 июня 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан Карлос и Эредиано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сан Карлос и Эредиано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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