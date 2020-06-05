ФК Гваделупе
Завершено
0
3
-
0
0
4:00
05.06.20
Estadio Eladio Rosabal Cordero
Алахуеленсе
    Чемпионат Коста-Рики • Clausura - Day 20
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Алахуеленсе
    • Martínez
      56'
    • Cordero
      47'
    • 1-ый тайм
    • Алахуеленсе
    • Gomez
      38'
    Перед матчем

    Онлайн
    ФК Гваделупе - Алахуеленсе
    Чемпионат Коста-Рики - 5 июня 2020

    Футбол, Чемпионат Коста-Рики. Следите за матчем ФК Гваделупе – Алахуеленсе на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Гваделупе и Алахуеленсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются ФК Гваделупе и Алахуеленсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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