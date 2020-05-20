Универсидад де Коста-Рика
    -
    0:00
    21.05.20
    Estadio Jorge Cuty Monge
    Сантос
      Liga Promerica • Clausura - Day 16
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Универсидад де Коста-Рика - Сантос
      Liga Promerica - 21 мая 2020

      Футбол, Liga Promerica. Следите за матчем Универсидад де Коста-Рика – Сантос на Eurosport.ru! 21 мая 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад де Коста-Рика и Сантос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Универсидад де Коста-Рика и Сантос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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