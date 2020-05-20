Картагинес
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    5:00
    20.05.20
    Estadio José Rafael "Fello" Meza
    Алахуеленсе
    Liga Promerica • Clausura - Day 16
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Алахуеленсе
    • Лопес
      62'
    • 1-ый тайм
    • Алахуеленсе
    • Флорес
      32'
    Перед матчем

    Онлайн
    Картагинес - Алахуеленсе
    Liga Promerica - 20 мая 2020

    Футбол, Liga Promerica. Следите за матчем Картагинес – Алахуеленсе на Eurosport.ru! 20 мая 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Картагинес и Алахуеленсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Картагинес и Алахуеленсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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