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- 2-ой тайм
- Лопес62'
- 1-ый тайм
- Флорес32'
Перед матчем
Онлайн
Картагинес - Алахуеленсе
Liga Promerica - 20 мая 2020
Футбол, Liga Promerica. Следите за матчем Картагинес – Алахуеленсе на Eurosport.ru! 20 мая 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Картагинес и Алахуеленсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Картагинес и Алахуеленсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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