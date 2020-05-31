Перес Селедон
    -
    0:00
    01.06.20
    Estadio Municipal de Pérez Zeledón
    Лимон
      Чемпионат Коста-Рики • Clausura - Day 19
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Перес Селедон - Лимон
      Чемпионат Коста-Рики - 1 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Коста-Рики. Следите за матчем Перес Селедон – Лимон на Eurosport.ru! 1 июня 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перес Селедон и Лимон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Перес Селедон и Лимон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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