Саприсса
    -
    5:00
    28.05.20
    Estadio Ricardo Saprissa
    Лимон
      Liga Promerica • Clausura - Day 18
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Саприсса - Лимон
      Liga Promerica - 28 мая 2020

      Футбол, Liga Promerica. Следите за матчем Саприсса – Лимон на Eurosport.ru! 28 мая 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саприсса и Лимон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саприсса и Лимон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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