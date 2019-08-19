В Гондурасе произошло жесткое столкновение болельщиков «Олимпии» и «Мотагуа», повлекшее несколько смертельных исходов.

По информации BBC, поводом для потасовки стал поступок фанов «Олимпии» – они бросали камни в автобус с футболистами соперника и ранили троих. Матч отменили, а фанаты пошли на открытое противоборство с оружием. Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ.

3 человека погибли, 10 покинули стадион с травмами, включая ранения из огнестрельного оружия.

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