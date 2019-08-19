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В Гондурасе перед матчем подрались футбольные фанаты. Итог – 3 смерти и 10 раненых
Драки российских фанатов – игры в песочнице.
В Гондурасе произошло жесткое столкновение болельщиков «Олимпии» и «Мотагуа», повлекшее несколько смертельных исходов.
По информации BBC, поводом для потасовки стал поступок фанов «Олимпии» – они бросали камни в автобус с футболистами соперника и ранили троих. Матч отменили, а фанаты пошли на открытое противоборство с оружием. Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ.
- 3 человека погибли, 10 покинули стадион с травмами, включая ранения из огнестрельного оружия.
Фанаты в Боливии забросали поле петардами и ранили вратаря
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