Ла Лига подала жалобу в Комитет по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании и Комиссию по борьбе с насилием из-за оскорбительных кричалок болельщиков в матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» – «Барселона».

В заявлении говорится, что все скандирования в каталонском дерби были обращены к «Барселоне» или ее игрокам. На шестой, 16-й, 24-й, 40-й, 57-й, 58-й, 66-й и 77-й минутах игры фанаты «Эспаньола» распевали «Puta Barça, puta Barça, eh, eh». На второй, 23-й, 73-й и 82-й минутах – «Пике, ублюдок, у Шакиры хвост, твой сын от Вакасо, а ты педик». Завершает список жалоб кричалка «ненавидим куле» на 36-й минуте.

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Все эти скандирования, по данным Ла Лиги, в хоровой и согласованной манере распевали около 800 местных болельщиков, расположившихся на трибунах «Корнелья-Эль Прат», секторах 109, 110, 111 и 112.

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Оскорбления в адрес Пике и Шакиры случились в третий раз: фанаты «Эспаньола» заряжали аналогичные кричалки в 2018-м и в 2020 году.

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