«Это ложь. Я требую опровержения». Куртуа отрицает слова о нежелании работать с Конте и Моуринью

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа назвал ложью приписываемые ему слова о нежелании больше работать с Антонио Конте и Жозе Моуринью.

«Категорически опровергаю информацию, опубликованную сегодня в El Pais относительно меня. Этот материал включает в себя ложь, которая вредит мне как профессионалу. Я требую опровержения и думаю о том, чтобы предпринять юридические действия», – написал Куртуа в твиттере.

Куртуа якобы очень недоволен приходом Жозе или Антонио в случае отставки Хулена Лопетеги.

Летом 2018 года Тибо перешел из «Челси» в «Реал», чтобы, по его словам, быть поближе к детям.

«Покинул Лондон, чтобы больше с подобным не столкнуться». Куртуа против Конте и Моуринью в «Реале»

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