Реал Мадрид
    -
    22:45
    18.03.18
    Сантьяго Бернабеу
    Жирона
      Чемпионат Испании • Тур 29
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      Реал Мадрид - Жирона
      Чемпионат Испании - 18 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Жирона на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Мадридцы играют в чемпионате чисто по фану, поэтому ожидать можно, чего угодно.

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