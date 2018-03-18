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Реал Мадрид - Жирона
Чемпионат Испании - 18 марта 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Жирона на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мадридцы играют в чемпионате чисто по фану, поэтому ожидать можно, чего угодно.