Севилья
    -
    21:45
    31.03.18
    Рамон Санчес Писхуан
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 30
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      Севилья - Барселона
      Чемпионат Испании - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Барселона на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Монтелла или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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