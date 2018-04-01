Эспаньол
    -
    13:00
    01.04.18
    Корнелья-Эль Прат
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Эспаньол - Алавес
      Чемпионат Испании - 1 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Алавес на Eurosport.ru! 1 апреля 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Энрике Санчес Флорес или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0