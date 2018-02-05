Лас-Пальмас
Завершено
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-
0
0
23:00
05.02.18
Гран-Канария
Малага
    Чемпионат Испании • Тур 22
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лас-Пальмас
    • Малага
    • Тана
      90'
    • Халилович
      90'
    • КекоХуанпи
      86'
    • МаседоКастеллано
      86'
    • ГарсияСаксесс
      78'
    • Кеко
      76'
    • ТоледоТана
      72'
    • РесиоБуэно
      70'
    • Начо ХильХалилович
      62'
    • 1-ый тайм
    • Лас-Пальмас
    • Малага
    • Ресио
      40'
    • Пеньяльба
      35'
    • Микель
      35'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лас-Пальмас - Малага
    Чемпионат Испании - 5 февраля 2018

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Лас-Пальмас – Малага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Пако или Хосе Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас-Пальмас – Малага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лас-Пальмас и Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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