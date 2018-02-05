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- 2-ой тайм
- Тана90'
- Халилович90'
- КекоХуанпи86'
- МаседоКастеллано86'
- ГарсияСаксесс78'
- Кеко76'
- ТоледоТана72'
- РесиоБуэно70'
- Начо ХильХалилович62'
- 1-ый тайм
- Ресио40'
- Пеньяльба35'
- Микель35'
Перед матчем
Онлайн
Лас-Пальмас - Малага
Чемпионат Испании - 5 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Лас-Пальмас – Малага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пако или Хосе Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас-Пальмас – Малага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лас-Пальмас и Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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