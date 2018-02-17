Лас-Пальмас
    -
    15:00
    17.02.18
    Гран-Канария
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Онлайн
      Лас-Пальмас - Севилья
      Чемпионат Испании - 17 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Лас-Пальмас – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пако или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас-Пальмас – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лас-Пальмас и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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