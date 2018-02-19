Хетафе
    -
    23:00
    19.02.18
    Колизеум Альфонсо Перес
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Хетафе - Сельта
      Чемпионат Испании - 19 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Хетафе – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 19 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Бордалас или Хуан Карлос Унсуэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хетафе – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хетафе и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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