Леванте
    -
    23:00
    26.02.18
    Сьюдад де Валенсия
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Леванте - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 26 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 26 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хуан Рамон Мунис или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Леванте – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Леванте и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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