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Алавес - Депортиво Ла-Корунья

Чемпионат Испании - 17 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Абелардо или Кларенс Зеедорф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Депортиво Ла-Корунья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Алавес и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

