Сельта
    -
    23:00
    05.03.18
    Балаидос
    Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании • Тур 27
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      Сельта - Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании - 5 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хуан Карлос Унсуэ или Пако? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сельта и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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