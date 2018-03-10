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Эйбар - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 10 марта 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эйбар и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Мадридский «Реал» на неделе высадил из Лиги чемпионов «ПСЖ», с «Эйбаром» должно быть попроще.