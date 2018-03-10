Эйбар
    -
    15:00
    10.03.18
    Ипуруа
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Эйбар - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эйбар и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Мадридский «Реал» на неделе высадил из Лиги чемпионов «ПСЖ», с «Эйбаром» должно быть попроще.

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