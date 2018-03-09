Жирона
    -
    23:00
    09.03.18
    Монтиливи
    Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании • Тур 28
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      Жирона - Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании - 9 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Жирона – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пабло Мачин или Кларенс Зеедорф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Жирона – Депортиво Ла-Корунья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Жирона и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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