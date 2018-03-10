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Малага - Барселона
Чемпионат Испании - 10 марта 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Малага – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосе Гонсалес или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Малага – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Малага и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Всем привет! В новом году «Малага» набрала всего 2 очка. Сегодня они играют с «Барсой». Надо бы помолиться за хозяев.