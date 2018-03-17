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Депортиво Ла-Корунья - Лас-Пальмас
Чемпионат Испании - 17 марта 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Депортиво Ла-Корунья – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кларенс Зеедорф или Пако? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Депортиво Ла-Корунья и Лас-Пальмас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Депортиво Ла-Корунья и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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