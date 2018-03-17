Валенсия
    -
    18:15
    17.03.18
    Месталья
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 29
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      Валенсия - Алавес
      Чемпионат Испании - 17 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Алавес на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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