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Барселона - Атлетик Бильбао
Чемпионат Испании - 18 марта 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Хосе Анхель Сиганда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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