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Реал Мадрид - Алавес
Чемпионат Испании - 24 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Реал» еле унес ноги от «Бетиса» в боевике с восемью мячами. «Алавес» кажется не таким зубастым.