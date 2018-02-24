Реал Мадрид
    -
    18:15
    24.02.18
    Сантьяго Бернабеу
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Реал Мадрид - Алавес
      Чемпионат Испании - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Реал» еле унес ноги от «Бетиса» в боевике с восемью мячами. «Алавес» кажется не таким зубастым.

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