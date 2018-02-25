Вильярреал
    -
    14:00
    25.02.18
    Эстадио де ла Серамика
    Хетафе
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Онлайн
      Вильярреал - Хетафе
      Чемпионат Испании - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Хетафе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хавьер Кальеха или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вильярреал – Хетафе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вильярреал и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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