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Валенсия - Реал Сосьедад

Чемпионат Испании - 25 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Марселино Гарсия Тораль или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Реал Сосьедад? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Валенсия и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

