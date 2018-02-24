Сельта
    -
    15:00
    24.02.18
    Балаидос
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Сельта - Эйбар
      Чемпионат Испании - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хуан Карлос Унсуэ или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сельта и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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