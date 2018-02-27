Эспаньол
    -
    22:00
    27.02.18
    Корнелья-Эль Прат
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Онлайн
      Эспаньол - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 27 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кике Энрике Санчес Флорес или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эспаньол – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эспаньол и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В Мадриде не переваривают каталонские команды. Распространится ли ненависть «Реала» на «Эспаньол»?

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