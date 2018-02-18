Реал Бетис
    -
    22:45
    18.02.18
    Бенито Вильямарин
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Онлайн
      Реал Бетис - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 18 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
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      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Бетис – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Бетис и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Мадрид» вышел из пике (ха, шутка) и готовится к выносу «Бетиса». Ответка с «ПСЖ» только 6 марта, поэтому оторваться можно по полной. Бело-зеленые, вам точно посочувствуют фаны «Барсы».

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