Малага
    -
    21:30
    28.02.18
    Ла-Росаледа
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Малага - Севилья
      Чемпионат Испании - 28 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Малага – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Гонсалес или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Малага – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Малага и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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