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Атлетико Мадрид - Леганес

Чемпионат Испании - 28 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

