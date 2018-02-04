«Барселона» побила клубный рекорд по матчам без поражений в Примере

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» – 1:1. После этой встречи «блауграна» установила новый клубный рекорд. Со старта сезона каталонцы не проигрывают на протяжении 22 матчей подряд.

Предыдущее достижение держалось с сезона-2009/10. Сине-гранатовые под руководством Хосепа Гвардиолы не уступали 21 игру подряд.

В сезоне-2017/18 «Барселона» проиграла всего в трех матчах – дважды мадридскому «Реалу» на старте в Суперкубке Испании и 17 января «Эспаньолу» в Кубке Короля. В чемпионате страны «блауграна» последний раз уступала в апреле 2017-го – «Малага» победила каталонцев со счетом 2:0.

После ничьи с «Эспаньолом» «Барса» набрала 58 очков. «Атлетико» приблизится на 9 баллов, если обыграет «Валенсию».

«Реал» уступает команде Эрнесто Вальверде 19 очков, имея игру в запасе.

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