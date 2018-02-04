Вальверде скучно выносить всех подряд, поэтому он придумывает челленджи. 7 самых очевидных – тут

«Барселона» впервые за восемь матчей потеряла очки, сыграв в дерби с «Эспаньолом» 1:1. Отрыв «Барселоны» настолько велик, что Вальверде, дабы добавить хоть немного интриги в игру, устраивает челленджи игрокам прямо во время сезона. Вот 7 из них.

Месси на банке

Этот челлендж пришелся как раз на матч с «Эспаньолом» и оказался самым сложным для игроков. У «Барсы» почти ничего не получалось в атаке, все обрывалось на Семеду, который постоянно долбил с правого фланга в штрафную. Месси вышел на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу «Эспаньола» и еще минут 20 вкатывался в игру. Но в конце матча Лео все-таки сотворил конфетку и подал точно на голову Пике. «Барса» спаслась, но ачивка осталась неоткрытой.

Ненависть к Пике

«Барселону» и так ненавидит одна половина планеты, так еще и Пике любит поглумиться над патриотами Испании или высказаться за независимость Каталонии. Твиттер Пике – место всеобщего хейта. Но «Барса» и сам испанец мастерски справляются с давлением на чужих стадионах, уничтожая соперников.

Камбэк с 0:2

В матче против «Сосьедада» каталонцы горели в первой половине первого тайма 0:2, после чего начался трэш и угар со стороны игроков Вальверде. «Барселона» начала забивать один за одним. Все началось с Паулиньо, размочившего счет в первом тайме. Второй гол «Барсы» черпачком от Суареса просто деморализовал «Сосьедад», после чего Луис сделал дубль. Ну а издевательство завершилось сумасшедшим штрафным от Месси с 30 метров.

Голы только во втором тайме

Излюбленный Вальверде челлендж. «Барселона» гиперскучно и пассивно играет в первом тайме, давая сопернику атаковать. Но во втором тайме машина включается, и «Барса» начинает водить примерно так же, как любой игрок в GTA: бомбить и уничтожать. В этот список уже попали «Вильярреал», «Реал» и «Бетис».

Выпускать Андре Гомеша в старте

André GomesGetty Images

Покупать игрока за 120 миллионов, который подвозит Месси и Суареса до стадиона

Link

«Алавес» занимает 16-е место в Ла Лиге, но Коутиньо не сделал ничего, выйдя в старте на матч. Он был куплен за 120 миллионов для того, чтобы дополнить дуэт Месси и Суареса, а в итоге Вальверде использует бразильца для того, чтобы он подвозил двух гениев для стадиона. «Барселона» с большим трудом вырвала победу благодаря голам Суареса и Месси в концовке, а они забили благодаря качественному вождению от новичка.

Отдать «Реалу» Суперкубок

Победа «Реала» в Суперкубке ИспанииEurosport

Самый хитрый тактический ход от Вальверде: без шансов проиграть «Реалу» Суперкубок Испании. «Барселона» в двухматчевом противостоянии показала отвратительный футбол для того, чтобы неожиданно вернуться и рвать всех и вся. Казалось, что «Барса» только ищет игру и в этом сезоне с натяжкой составит конкуренцию «Реалу», но поражение оказалось стратегическим шагом: отдать шашку для того, чтобы съесть две. Теперь «сливочные» будут довольствоваться лишь Суперкубком в этом сезоне.

«Эспаньол» – «Барселона» – 1:1

Новости чемпионата Испании, на которые нужно кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме