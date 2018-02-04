Месси час сидел на банке и спас ничью в каталонском дерби с помощью головы Пике

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом».

Героем встречи стал Жерар Пике. Назадолго до матча он пощекотал вторую каталонскую команду твитом про то, что команда находится в пригороде Барселоны, а не в самом городе. «Эспаньол» увидел в этом ксенофобию.

За 8 минут до конца основного времени матча Жерар напомнил о себе еще раз: он замкнул подачу вышедшего на замену Лео Месси и сравнял счет в матче. Во время празднования он приложил палец ко рту. Возможно, этот жест был адресован «Эспаньолу».

«Барселона» контролирует отрыв от «Реала» в 19 очков.

Главным соперником каталонцев в чемпионате является, кстати, не вторая команда Мадрида, а «Атлетико». У команды Диего Симеоне на 12 баллов меньше, чем у «Барсы», и матч в запасе.

Турнирная таблица чемпионата Испании

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