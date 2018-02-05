Жерар Пике: «Меньшее, что я мог сделать – заставил болельщиков «Эспаньола» замолчать»

Жерар Пике спас «Барселону» от поражения в каталонском дерби, сравняв счет на 82-й минуте (1:1). Празднуя гол, футболист подбежал к трибунам и жестом приказал болельщикам «Эспаньола» замолчать.

В послематчевом интервью Пике продолжил войну с земляками.

«Меньшее, что я мог сделать – заставил болельщиков «Эспаньола» замолчать. Когда я говорил про клуб из Корнельи, это не было неуважением. Это правда: «Эспаньол» становится все дальше от Барселоны, и у этого клуба китайский президент.

Они пишут на меня жалобы, но не расследуют оскорбления в адрес моей семьи. Мне нет дела до кричалок в мой адрес, но они оскорбляли супругу и детей. Если клуб не наказывает болельщиков за их поведение, то он сам часть проблемы», – сказал Пике.

Благодаря голу Пике «Барселона» побила собственный рекорд, не проиграв в 22 матче со старта сезона.

Каталонцы опережают на 9 очков «Атлетико», на 18 – «Валенсию», на 19 – «Реал».

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