Диего Годин потерял 3 зуба и наглотался крови, встретившись с локтем вратаря «Валенсии»

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в важнейшем матче 22-го тура Ла Лиги (1:0), но у капитана мадридцев Диего Година с этой игрой будут связаны не самые приятные воспоминания.

В начале второго тайма защитник вступил в борьбу за мяч с Нето, и вратарь «Валенсии» локтем влетел уругвайцу в челюсть. На видео легко заметить вылетающий зуб.

Сразу после столкновения капитан «Атлетико» был заменен. По информации AS, в общей сложности Годин потерял три зуба.

Идущий вторым «Атлетико» оторвался от «Валенсии» на 9 очков и сократил отставание от «Барселоны» до 9 баллов.

На счету Година 1 гол в 25 матчах сезона-2017/18.

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