Getty Images

Диего Годин потерял 3 зуба и наглотался крови, встретившись с локтем вратаря «Валенсии»

Годин потерял 3 зуба и наглотался крови, встретившись с локтем вратаря «Валенсии»
Eurosport

Вчера в 10:41

Теперь у 31-летнего уругвайца будет достойная бокса или хоккея улыбка.

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в важнейшем матче 22-го тура Ла Лиги (1:0), но у капитана мадридцев Диего Година с этой игрой будут связаны не самые приятные воспоминания.

В начале второго тайма защитник вступил в борьбу за мяч с Нето, и вратарь «Валенсии» локтем влетел уругвайцу в челюсть. На видео легко заметить вылетающий зуб.

Сразу после столкновения капитан «Атлетико» был заменен. По информации AS, в общей сложности Годин потерял три зуба.

  • Идущий вторым «Атлетико» оторвался от «Валенсии» на 9 очков и сократил отставание от «Барселоны» до 9 баллов.
  • На счету Година 1 гол в 25 матчах сезона-2017/18.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 656 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 774 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться