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Лео Месси не выдержал грязной игры со стороны капитана «Эспаньола» и пару раз включил быка

Месси не выдержал грязной игры со стороны капитана «Эспаньола» и пару раз включил быка
Eurosport

Вчера в 11:06Обновлено Вчера в 11:30

Виктор Санчес остановил аргентинца.

«Барселона» разошлась миром с «Эспаньолом» (1:1), хотя само каталонское дерби прошло в атмосфере взаимной неприязни.

Больше всех отличился капитан хозяев Виктор Санчес. Едва Лионель Месси вышел на замену на 59-й минуте, как попал под мощный прессинг Санчеса.

На 92-й минуте аргентинец предъявил претензии обидчику после очередной грубости, и Санчес попытался закрыть Лео рот. У Месси едва не сдали нервы.

  • Месси в дерби так и не забил, но выполнил ассист на Жерара Пике.
  • «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от «Атлетико» и всячески убивает интригу в Ла Лиге.
  • «Эспаньол» с 25 очками расположился на 15-й строчке.

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