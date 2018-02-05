Eurosport
Лео Месси не выдержал грязной игры со стороны капитана «Эспаньола» и пару раз включил быка
Виктор Санчес остановил аргентинца.
«Барселона» разошлась миром с «Эспаньолом» (1:1), хотя само каталонское дерби прошло в атмосфере взаимной неприязни.
Больше всех отличился капитан хозяев Виктор Санчес. Едва Лионель Месси вышел на замену на 59-й минуте, как попал под мощный прессинг Санчеса.
На 92-й минуте аргентинец предъявил претензии обидчику после очередной грубости, и Санчес попытался закрыть Лео рот. У Месси едва не сдали нервы.
- Месси в дерби так и не забил, но выполнил ассист на Жерара Пике.
- «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от «Атлетико» и всячески убивает интригу в Ла Лиге.
- «Эспаньол» с 25 очками расположился на 15-й строчке.
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