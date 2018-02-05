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Игрок «Эспаньола» назвал Умтити negro, а потом клуб обиделся на Жерара Пике за дискриминацию

Игрок «Эспаньола» назвал Умтити negro, а потом клуб обиделся на Пике за дискриминацию
Eurosport

Вчера в 18:26

Когда пытался быть политкорректным, но не смог.

В Испании набирает мощь расовый скандал с нотками абсурда. Искра разожглась во время матча «Барселоны» и «Эспаньола» в чемпионате Испании (1:1).

Кто-то из футболистов «Эспаньола» назвал Самюэля Умтити negro. Запись судьи матча Хесуса Хиль Мансано о расистской выходке есть в протоколе встречи, сообщает La Vanguardia. Дальше история получила фантасмагорическое развитие.

После недавнего матча этих же команд в Кубке страны Жерар Пике назвал «Эспаньол» «командой из Корнельи» – пригорода Барселоны. Боссы «Эспаньола» возмутились из-за слов Пике: защитника обвинили в ксенофобии и подали против него жалобу в комитет по борьбе с насилием.

После игры в Ла Лиге и оскорбления Умтити Пике высказался еще раз: «Эспаньол – команда из Корнельи. И у них китайские хозяева. Это неуважение: они жалуются на меня за то, что они из Корнельи, хотя их фанаты оскорбляют мою семью», – сказал Пике.

  • После гола в ворота «Эспаньола» защитник приложил палец к губам, призывая замолчкать.
  • «Барса» лидирует в Ла Лиге в 58 очками, обгоняя «Атлетико» на 9 баллов.

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