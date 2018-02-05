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Стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» так мило укутало снежком, что ты не разберешь елку до марта
В Мадриде погодные катаклизмы.
«Реал» готовится к матчу чемпионата Испании против «Сосьедада». Игра пройдет на «Бернабеу» через пять дней, но селекционеры уже столкнулись с трудностями, свойственными их коллегам из Москвы .
Снегопад частично завалил поле и трибуны – зелеными остались только участки под обогревающими лампами.
Но снег особо никого не расстроил. Например, Иско сошел с ума, швырнул свитером в подругу и убежал под снегопад с собками.
- В 22-м туре Ла Лиги мадридцы сыграли вничью с «Леванте» (2:2).
- В таблице «Реал» идет на четвертом месте и отстает от «Барсы» на 19 очков.
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