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Стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» так мило укутало снежком, что ты не разберешь елку до марта

«Сантьяго Бернабеу» так мило укутало снежком, что ты не разберешь елку до марта
Eurosport

Вчера в 18:49

В Мадриде погодные катаклизмы.

«Реал» готовится к матчу чемпионата Испании против «Сосьедада». Игра пройдет на «Бернабеу» через пять дней, но селекционеры уже столкнулись с трудностями, свойственными их коллегам из Москвы .

Снегопад частично завалил поле и трибуны – зелеными остались только участки под обогревающими лампами.

Но снег особо никого не расстроил. Например, Иско сошел с ума, швырнул свитером в подругу и убежал под снегопад с собками.

  • В 22-м туре Ла Лиги мадридцы сыграли вничью с «Леванте» (2:2).
  • В таблице «Реал» идет на четвертом месте и отстает от «Барсы» на 19 очков.

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