Белые розы и тортик с осьминожкой. Криштиану Роналду из «Реала» отпраздновал 33-летие как школьник
У лидера «Реала» нет причин веселиться даже в день рождения.
Вожаку «Реала» Криштиану Роналду исполнилось 33 года.
Возраст Иисуса португалец отпраздновал в нетипичном виде: в уютном свитерке, с тортиком, украшенным мультяшным осьминогом, и букетом белых роз.
«33! Спасибо за все поздравительные сообщения!» – написал Криш в твиттере.
- Здесь можно зарядить, сколько Криш проиграет Месси в споре бомбардиров.
- Криштиану Роналду почти 9 лет выступает за «Реал».
- Прошлый день рождения португалец тоже отпраздновал в домашней обстановке – с матерью и сыном.
- На вечеринку в честь 30-летия Криш спустил 400 тысяч евро.
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