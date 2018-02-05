Белые розы и тортик с осьминожкой. Криштиану Роналду из «Реала» отпраздновал 33-летие как школьник

Вожаку «Реала» Криштиану Роналду исполнилось 33 года.

Возраст Иисуса португалец отпраздновал в нетипичном виде: в уютном свитерке, с тортиком, украшенным мультяшным осьминогом, и букетом белых роз.

«33! Спасибо за все поздравительные сообщения!» – написал Криш в твиттере.

Здесь можно зарядить, сколько Криш проиграет Месси в споре бомбардиров.

Криштиану Роналду почти 9 лет выступает за «Реал».

Прошлый день рождения португалец тоже отпраздновал в домашней обстановке – с матерью и сыном.

На вечеринку в честь 30-летия Криш спустил 400 тысяч евро.

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