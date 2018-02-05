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Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф возглавил «Депортиво»

Зеедорф возглавил «Депортиво»
Eurosport

22 ч. назадОбновлено 21 ч. назад

Голландский чемпион повозится в Ла Лиге до конца сезона.

Бывший игрок «Милана» и сборной Голландии Кларенс Зеедорф подписал тренерский контракт с «Депортиво».

Официальный сайт испанского клуба сообщил, что четырехкратный победитель Лиги чемпионов возглавит «Депор» до конца сезона-2017/18. Детали контракта не уточняются – Зеедорфа представят вечером пятого февраля на пресс-конференции.

  • Ранее Зеедорф тренировал «Милан» и китайский «Шэньчжэнь» – трофеев не добился.
  • 41--летний голландец завершил карьеру футболиста в 2014-м.

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