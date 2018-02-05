LaPresse
Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф возглавил «Депортиво»
Голландский чемпион повозится в Ла Лиге до конца сезона.
Бывший игрок «Милана» и сборной Голландии Кларенс Зеедорф подписал тренерский контракт с «Депортиво».
Официальный сайт испанского клуба сообщил, что четырехкратный победитель Лиги чемпионов возглавит «Депор» до конца сезона-2017/18. Детали контракта не уточняются – Зеедорфа представят вечером пятого февраля на пресс-конференции.
- Ранее Зеедорф тренировал «Милан» и китайский «Шэньчжэнь» – трофеев не добился.
- 41--летний голландец завершил карьеру футболиста в 2014-м.
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