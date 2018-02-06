Фанаты «Эспаньола» вывесили баннер про Шакиру и больше не попадут на домашний стадион

«Эспаньол» оштрафовал фанатов, которые вывесили баннер в адрес Шакиры – жены защитника «Барселоны» Жерара Пике. По ходу матча 22-го тура на трибуне хозяев появилось полотно с надписью «Shakira es de todos» («Шакира принадлежит всем»). «Эспаньол» вычислил фанатов и пожизненно запретил им посещать домашние матчи клуба. Кроме того, они заплатят штраф в 24 тысячи евро.

«Мы глубоко сожалеем о баннере. Мы не знали о его существовании и позже почувствовали себя обманутыми. Его не было, когда фанаты входили на стадион, и мы прочитали его, когда они уже уходили», – сказал президент «Эспаньола» Жоан Коллет.

Матч «Эспаньола» и «Барселоны» завершился вничью – 1:1.

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