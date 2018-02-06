Eurosport

Фанаты «Эспаньола» вывесили баннер про Шакиру и больше не попадут на домашний стадион

Фанаты «Эспаньола» вывесили баннер про Шакиру и больше не попадут на домашний стадион
Eurosport

3 ч. назад

Очень жесткие санкции.

«Эспаньол» оштрафовал фанатов, которые вывесили баннер в адрес Шакиры – жены защитника «Барселоны» Жерара Пике. По ходу матча 22-го тура на трибуне хозяев появилось полотно с надписью «Shakira es de todos» («Шакира принадлежит всем»). «Эспаньол» вычислил фанатов и пожизненно запретил им посещать домашние матчи клуба. Кроме того, они заплатят штраф в 24 тысячи евро.

«Мы глубоко сожалеем о баннере. Мы не знали о его существовании и позже почувствовали себя обманутыми. Его не было, когда фанаты входили на стадион, и мы прочитали его, когда они уже уходили», – сказал президент «Эспаньола» Жоан Коллет.

  • Матч «Эспаньола» и «Барселоны» завершился вничью – 1:1.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 653 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 771 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться