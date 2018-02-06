Diario Gol: Иско недоволен благосклонностью Зидана к Роналду, Бэйлу и Бензема

В мадридском «Реале» назревает раскол из-за напряженных отношений между футболистами. Полузащитник Иско, едва не ставший героем матча с «Алавесом», все больше недоволен лидерами команды.

Как стало известно Diario Gol, 25-летнего испанца разочаровывает благосклонное отношение Зинедина Зидана к Криштиану Роналду, Гарету Бэйлу и Кариму Бензема, которые регулярно выходят в старте, несмотря на плохую форму.

Вдобавок Иско порицает увлечения ВВС и считает, что их хобби напрямую вредят результатам «Реала». По мнению Иско, Бэйл уделяет слишком много внимания гольфу, Бензема часто зависает в ночных клубах, а Роналду все больше занят путешествиями, покупками дорогих автомобилей и уходом за детьми.

Еще одним одноклубником, заслужившим неприязнь Иско, стал Рафаэль Варан. Французский защитник обожает НБА и зачастую нарушает режим, чтобы посмотреть баскетбольные матчи в прямом эфире.

Иско забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 18 встречах Ла Лиги. При этом он отыграл только 4 полных матчах.

Иско сменил Бэйла на 66-й минуте матча с «Алавесом» и забил гол, который едва не стал для «Реала» победным.

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